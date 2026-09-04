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Общество

В России указали на важность контроля применения искусственного интеллекта в образовании

«Просвещение» рассказало о важности осознанного внедрения ИИ в школе
Пресс-служба ВЭФ.РФ

Раннее и бесконтрольное использование искусственного интеллекта в образовании может негативно повлиять на формирование когнитивных функций у детей. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил руководитель издательского направления «Просвещения» Михаил Кожевников.

Он подчеркнул, что в школьные годы у детей формируются три базовые когнитивные функции — чтение, устный счет и моторное письмо. Они выступают основой для дальнейшего развития восприятия мира, системы знаний и критического мышления, поэтому в ряде стран вводятся ограничения на использование генеративного ИИ в школах, в том числе вплоть до восьмого класса.

Кожевников добавил, что стремительное развитие ИИ также меняет и подход к оценке знаний. Если ответ на вопрос можно получить за один-два клика, то значение приобретает не только сам результат, но и путь, которым человек к нему пришел. В связи с этим школам и вузам предстоит пересматривать задания, форматы тестирования и способы оценки знаний.

На фоне этого, по его мнению, возрастает и роль преподавателя. Учителю, уверен эксперт, необходимо понимать, как использовать ИИ для повышения качества обучения с учетом индивидуальных особенностей учеников. Безопасность здесь становится критически важной.

По словам Кожевникова, сегодня ИИ в основном используется в трех качествах: как интеллектуальный поисковик, персональный помощник и инструмент для работы с базами данных. Для преподавателей, считает он, наиболее востребованными являются первые две функции: ИИ позволяет оперативно подготовить план урока с учетом образовательных стандартов и уровня учащихся, а также учитывать индивидуальные особенности школьников.

При этом использование искусственного интеллекта для персонализации обучения невозможно без обработки данных об учащихся. Кожевников отметил, что данные детей относятся к категории особо чувствительной информации, поэтому вопросы их защиты и безопасности имеют принципиальное значение.

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