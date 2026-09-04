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Общество

В Белоруссии продают семь домов за 315 рублей

Realt.by: семь домов в деревне Долгая выставлены на продажу за 315 рублей
FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

В деревне Долгая Гродненской области Белоруссии выставили на продажу семь домов за 315 белорусских рублей (около 9 тысяч российских рублей). Об сообщила площадка недвижимости Realt.by.

Каждый из домов стоит 45 белорусских рублей (1,2 тысячи российских рублей). Их площадь варьируется от 44 до 88 квадратных метров. К каждому зданию прилагается участок площадью от 30 до 50 соток. Шесть домов были построены в период с 1930 по 1975 года, еще одному больше 100 лет. Здания признали пустующими. Они расположены на значительном расстоянии друг от друга.

Деревня расположена в 12 километрах от города Щучина и в 205 километрах от Минска. Дома будут реализовываться через аукцион.

18 августа в Испании на продажу выставили замок Аркос XI века по цене в €7,9 млн (около 776 млн рублей). Первоначально построенный как крепость, в XIV веке замок стал резиденцией герцогов Аркос. Он расположен на краю 100-метрового обрыва над долиной Гвадалете в провинции Кадис и состоит из 60 помещений, в числе которых 12 спален, 10 ванных и библиотека.

Ранее в США на продажу выставили дом вместе с жильцом.

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