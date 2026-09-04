Россиянам рассказали, как нельзя гладить кошек и собак

Зоопсихолог Ершова: не гладьте питомцев против воли и в чувствительных местах

Не гладьте животных против воли и в особо чувствительных местах. Это может вызвать раздражение, тревогу и даже агрессию. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании SUPERPET.

По словам зоопсихолога Оксаны Ершовой, главная ошибка — считать, что, если кошка терпит прикосновения, значит, они ей нравятся.

«Многие питомцы долго демонстрируют признаки дискомфорта, которые остаются незамеченными. Человек продолжает гладить животное, а затем удивляется внезапному укусу, попытке уйти или избеганию контакта», – объяснила эксперт.

Среди сигналов неудовольствия кошки: виляние и подергивание хвостом, отведенные назад уши и попытки вырваться. Не стоит игнорировать эти действия, в некоторых случаях кошка может сильно укусить и поцарапать.

Если животное пытается уйти, отворачивается или напрягается, не стоит удерживать рядом насильно. Возможность самостоятельно завершить контакт – важное условие психологического комфорта и для кошек, и для собак, отметила ветврач Елена Фроленко.

Еще одно правило – не будите резко спящего питомца, чтобы погладить. Во время сна животное находится в наиболее уязвимом состоянии. Резкое пробуждение от прикосновения может сильно напугать питомца. Особенно чувствительно на это реагируют тревожные и пожилые питомцы, добавили эксперты.

Также при общении не стоит трогать чувствительные зоны. У многих кошек неприятные ощущения вызывают прикосновения к животу, основанию хвоста и задним лапам. У собак чувствительными зонами нередко оказываются лапы, морда и уши.

Не гладьте чрезмерно питомца и во время сильного стресса. Во время грозы, салюта или других пугающих событий чрезмерная жалость может закрепить тревожное поведение.

«Лучше сохранять спокойствие и дать животному возможность самостоятельно выбрать безопасное место. Навязчивые объятия в такой момент часто вызывают обратный эффект», – отметила Оксана Ершова.

Ветеринарный врач Елена Фроленко также добавила, что внезапная негативная реакция на прикосновения может быть связана с болью.

«Если питомец раньше спокойно относился к ласке, а затем начал избегать прикосновений или проявлять агрессию, необходимо исключить заболевания суставов, позвоночника, зубов и внутренних органов», – заключила ветврач.

Эксперты подчеркнули, что лучший способ гладить питомцев – наблюдать за их реакцией и уважать личные границы. Именно такой подход помогает формировать доверие и укреплять связь.

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