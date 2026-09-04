ЦСКА представил хоккейный состав перед юбилейным сезоном

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ прошла презентация хоккейного ЦСКА перед сезоном-2026/27. В мероприятии приняли участие почетные гости и армейские болельщики, сообщает пресс-служба клуба.

В 2026 году ЦСКА отметил 80-летие. Отмечается, что юбилей стал главной темой презентации. Команда представила два ретрокомплекта красного и синего цветов, специальный логотип и слоган сезона — «От истории к будущему».

ЦСКА также представил новичков. Клуб сохранил основной состав команды, которая набрала ход к плей-офф-2026. Состав пополнили защитники Егор Замула, Роберт Хэмилтон и Алекс Коттон, нападающие Марат Хайруллин, Дерек Барак и 17-летний Назар Привалов. Последний заключил первый профессиональный контракт в карьере. Отдельно отметили возвращение Максима Мамина. Тренерский штаб усилил тренер-аналитик Вячеслав Гусов.

В клубе уточнили, что изменения стали результатом сотрудничества ЦСКА с «Роснефтью». Компания владеет клубом с 2011 года. За почти 15 лет партнерства ЦСКА вернул победные традиции и поставил перед собой максимальные задачи.

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович на презентации заявил о высоких целях на сезон.

«Для нас есть цель, целеполагание и задачи на сезон. Нам удалось собрать отличную команду. Сейчас исходя из состава каждое звено может решить исход матча, но это только на бумаге. У игроков не должно быть никаких заблуждений. Результат – это совокупность многих качеств и мелочей, которые надо забирать. Если спортивный бог подарит нам определенную удачу, то это надо заслужить. И работать ради этого надо 24 часа в сутки. В том числе и нам, руководителям. Равнодушных быть не должно. Все должно работать на ЦСКА, это наша философия», — отметил он.

Есмантович также сообщил о продолжении селекционной работы. По его словам, место в составе должен получать сильнейший игрок.

«Спасибо компании «Роснефть», которая всегда идет нам навстречу и помогает каждый год становиться сильнее, чтобы бороться за первое место. Юбилейный сезон ставит перед нами самые высокие задачи и налагает большую ответственность, и команда к этому готова», — заявил он.