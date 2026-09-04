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Общество

Кличко сообщил о пострадавших при ударе по зданию СБУ

Кличко: при ударе по зданию Службы безопасности Украины пострадали семь человек
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о семи пострадавших в результате удара по зданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«Уже известно о семи пострадавших в Шевченковском районе. Шесть человек ранены и находятся в стационарных отделениях городских больниц», — сказано в сообщении Кличко.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о взрыве в здании Службы безопасности Украины в центре Киева. По словам главы государства, удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата, причем целью атаки был кабинет руководителя ведомства. В связи с произошедшим Зеленский поручил организовать ответные меры.

До этого экс-глава СБУ Василий Малюк заявлял, что с февраля 2022 года структура перешла на работу в резервные пункты управления. По утверждению бывшего руководителя, здание на Владимирской с того момента практически не использовалось сотрудниками ведомства в целях обеспечения безопасности.

Ранее Зеленский назвал «абсолютно позорной» перестрелку сотрудников СБУ и ГУР в Киеве.

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