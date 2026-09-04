Москвичам рассказали, как подготовить учетную запись к выборам

На портале mos.ru опубликовали инструкцию для избирателей, чтобы подготовить свою учетную запись к выборам депутатом Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании, которое пройдет с 18 по 20 сентября, смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на портале.

В инструкции отмечается, что создать новую учетную запись можно в упрощенном или стандартном формате, но проверка данных может занять несколько дней.

Для получения полной учетной записи пользователю необходимо подтвердить свою личность в единой системе идентификации и аутентификации на портале «Госуслуг» или с помощью ID банка.

Также подтвердить личность можно в центре госуслуг «Мои документы» при наличии паспорта и СНИЛС.

Напомним, выборы депутатов Госдумы федерального собрания РФ и муниципальных депутатов района Щукино пройдут в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Принять участие в голосовании можно очно на избирательных участках или удаленно с помощью ДЭГ.