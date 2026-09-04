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Общество

СМИ: в бассейне общественной сауны в Москве утонула посетительница

112: девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москвы
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в бассейне общественной сауны утонула девушка. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По данным источника 112, 25-летняя Алена, находясь в бане в Басманном районе столицы, решила поплавать — нырнула, но после перестала показываться на поверхности. Предварительно, она несколько минут пролежала на дне бассейна», — сказано в посте.

По данным канала, девушку вытащили из воды сотрудники сауны и пытались оказать помощь, но тщетно.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

В июле этого года в Волгограде 10-летний ребенок утонул в Волге на глазах у отдыхающих. Несчастный случай произошел днем 20 июля на пляже в Тракторозаводском районе. Очевидцы рассказали, что мальчик зашел в воду с разрешения родителей, но заплыл далеко и начал звать на помощь.

Окружающие попытались его вытащить, но не смогли, после чего вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники экстренных служб долго искали ребенка в воде, спустя полтора часа его тело удалось поднять на поверхность.

Ранее в Китае 11-летний мальчик утонул из-за того, что его засосало в слив бассейна.

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