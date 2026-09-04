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Общество

Знаменитый тюлень Крошик, проживший с людьми 10 лет, вернулся в дикую природу

Тюлень Крошик уплыл в открытую Ладогу после 10 лет жизни с людьми
Telegram-канал «Nerpa Saint Petersburg»

Знаменитый ладожский кольчатый тюлень (балтийская нерпа) Крошик, который 10 лет прожил с людьми, вернулся в дикую природу. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в Telegram-канале.

«Крошик уплыл от нас. Самый известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы и член нашей семьи принял важное решение и отправился в открытую Ладогу», — говорится в сообщении.

В Фонде рассказали, что самец нерпы попал к ним 10 лет назад и привязался к человеку. Два раза его пытались выпустить, но он возвращался обратно. С тех пор в реабилитационном центре ждали наступления половозрелости и изменений поведения животного.

В прошлом году Крошика держали в плавучем вольере, и ему это понравилось, поэтому в 2026 году специалисты решили пойти дальше.

«Мы в свое время работали со служебными морскими животными на открытой акватории и поэтому смогли провести подготовку Крошика на высочайшем уровне. Уже много дней вольер Крошика не запирался и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал», — подчеркнули в Фонде друзей балтийской нерпы.

У сотрудников организации осталась возможность следить за перемещениями Крошика благодаря спутниковому передатчику.

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