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Общество

Бранное слово об оказании интимных услуг в чате российских учителей назвали оскорблением

Суд оштрафовал педагога на 7500 рублей за оскорбление коллеги в чате школы
Shutterstock/FOTODOM

Мировой судья оштрафовал педагога из населенного пункта Магдагачи Амурской области за оскорбление коллеги в учительском чате школы. Об этом сообщает AmurLife.

В июне подсудимый выложил в чат номер телефона коллеги с бранным словом, которое обозначало, что его обладательница якобы оказывает услуги интимного характера. К сообщениям была прикреплена фотография потерпевшей, затем автор удалил фото.

На суде подсудимый вину не признал, заявив, что его сообщения были предназначены знакомому, они были отправлены по ошибке в учительский чат, якобы из-за плохого зрения он перепутал чаты. Также мужчина попытался убедить судью, что опубликованный им номер телефона получил в кафе от незнакомцев и не знал, кому он принадлежит.

Потерпевшая в ответ заявила, что подсудимый ей неоднократно ранее звонил, поэтому знал ее номер телефона. В итоге судья счел доводы мужчины неубедительными, а его сообщения оскорбительными. Мужчине назначили административный штраф в размере 7,5 тыс. руб.

Ранее педагог рассказала, как общаться с конфликтными родителями в школьных чатах.

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