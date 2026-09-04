Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Общество

«Не срезать»: миколог развенчал главный миф о сборе грибов

Миколог Дьяков: грибы не следует срезать ножом
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Бытует мнение, что грибы нужно аккуратно срезать ножом, чтобы не повредить грибницу. Однако, таким образом она становится уязвимой для инфекций. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Грубо вырывать гриб из земли эксперт также не советует.

«Идеальный алгоритм действий грибника выглядит так: найти гриб, аккуратно выкрутить его из земли (словно вывинчивая шуруп), тут же очистить ножом от прилипшей грязи и отправить в лукошко. Это позволяет минимизировать риск как механического повреждения грибницы, так и заражения плодового тела болезнетворными микроорганизмами», — сказал Дьяков.

Кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров до этого предупреждал, что при «тихой охоте» важно оценивать не только сам гриб, но и место, где он вырос.

Специалист посоветовал не собирать грибы у дорог и в городских парках, поскольку в этих местах они накапливают тяжелые металлы.

Ранее врач назвала главные признаки отравления грибами.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!