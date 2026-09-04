«Не срезать»: миколог развенчал главный миф о сборе грибов

Бытует мнение, что грибы нужно аккуратно срезать ножом, чтобы не повредить грибницу. Однако, таким образом она становится уязвимой для инфекций. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Грубо вырывать гриб из земли эксперт также не советует.

«Идеальный алгоритм действий грибника выглядит так: найти гриб, аккуратно выкрутить его из земли (словно вывинчивая шуруп), тут же очистить ножом от прилипшей грязи и отправить в лукошко. Это позволяет минимизировать риск как механического повреждения грибницы, так и заражения плодового тела болезнетворными микроорганизмами», — сказал Дьяков.

Кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров до этого предупреждал, что при «тихой охоте» важно оценивать не только сам гриб, но и место, где он вырос.

Специалист посоветовал не собирать грибы у дорог и в городских парках, поскольку в этих местах они накапливают тяжелые металлы.

Ранее врач назвала главные признаки отравления грибами.