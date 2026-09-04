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Общество

Россиянам назвали безопасную норму сардин

Биохимик Дивинская: следует есть не более трех банок сардин в неделю
Shutterstock/Nadiia Loboda

Без вреда для здоровья можно есть около двух-трех стандартных банок сардин в неделю. Об этом газете «Известия» сообщили биохимик, психолог РПП Анна Дивинская и врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

По словам Дивинской, безопасной дозой сардин считаются две-три порции, вес каждой из которых составляет около 100-120 граммов. Превышение этой нормы не несет в себе дополнительной пользы и, наоборот, может привести к чрезмерному потреблению соли.

При этом Симаков объяснил, что сама по себе эта рыба хорошо усваивается в организме. Главные ограничения связаны не с сардиной, а с особенностями ее консервации.

«В консервах единственный минус может быть более ощутимый — это то, что туда соль кладут в достаточно больших количествах. Для сердечника это может быть критично», — подчеркнул врач.

Он также добавил, что не следует считать сардины уникальным продуктом, обладающим особыми свойствами. Важнее регулярно включать в свой рацион жирную рыбу, которая является источником омега-3.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков до этого говорил, что россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. По его словам, существует ориентир в 28 килограммов рыбы в год на человека, однако сейчас жители потребляют примерно 23-23,5 килограммов. Эксперт придерживается мнения, что в данном направлении необходимо проводить системную работу.

Ранее врач рассказала, может ли скумбрия защитить от сезонных простуд.

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