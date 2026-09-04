Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Общество

Отчим приставал к пасынку, пока жена укладывала спать их общего ребенка

В Тюменской области отчим домогался 10-летнего пасынка и получил срок
РИА Новости

Нижнетавдинский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю района, который признан виновным в сексуальном насилии над 10-летним пасынком, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия, подсудимый проживал вместе с супругой, ее 10-летним сыном от первого брака и двумя их общими малолетними детьми. Мужчина не работал, страдал алкогольной зависимостью и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе отбывал наказание в местах лишения свободы.

Преступление произошло вечером 8 марта. Пока мать укладывала годовалого ребенка, обвиняемый в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в комнату спящего пасынка и воспользовался его беспомощным состоянием. Женщина услышала плач сына, вмешалась и вызвала полицию. Подсудимый попытался скрыться, но был задержан и заключен под стражу.

В суде мужчина полностью признал вину, согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Также с осужденного взыскали 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.

Ранее красноярец годами насиловал падчерицу, пока мать пропадала на суточных дежурствах.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!