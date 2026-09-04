Отчим приставал к пасынку, пока жена укладывала спать их общего ребенка

Нижнетавдинский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю района, который признан виновным в сексуальном насилии над 10-летним пасынком, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия, подсудимый проживал вместе с супругой, ее 10-летним сыном от первого брака и двумя их общими малолетними детьми. Мужчина не работал, страдал алкогольной зависимостью и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе отбывал наказание в местах лишения свободы.

Преступление произошло вечером 8 марта. Пока мать укладывала годовалого ребенка, обвиняемый в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в комнату спящего пасынка и воспользовался его беспомощным состоянием. Женщина услышала плач сына, вмешалась и вызвала полицию. Подсудимый попытался скрыться, но был задержан и заключен под стражу.

В суде мужчина полностью признал вину, согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Также с осужденного взыскали 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.

Ранее красноярец годами насиловал падчерицу, пока мать пропадала на суточных дежурствах.