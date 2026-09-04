Девочка подцепила редкую болезнь в контактном зоопарке и не выжила

В Австралии девочка заразилась опасной для жизни болезнью в контактном зоопарке

Трехлетняя девочка оказалась в больнице после посещения контактного зоопарка в Австралии, спасти ее медикам не удалось. Об этом сообщает news.com.au.

Инцидент произошел в штате Виктория. После визита в заведение ее госпитализировали с опасной для жизни инфекцией. Девочка подцепила Escherichia coli – бактерии, которые провоцируют повреждения головного мозга и почечную недостаточность.

Соответствующие проблемы и выявили у маленькой пациентки. В медучреждении она провела шесть недель, но улучшить ее состояние не удалось.

От какого животного ребенок заразился, не уточняется, но известно, что переносчиком бактерий часто становится скот.

Сотрудники зоопарка выразили соболезнования семье. Они добавили, что подобные заведения обязаны следить за гигиеной, но они все же рекомендуют родителям следить за детьми во время общения с животными.

Известно, что за некоторое время до инцидента после посещения этого же зоопарка госпитализировали другого ребенка.

Ранее в Калининграде гости детского центра заразились вирусом.