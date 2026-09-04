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Общество

В Минобрнауки изъявили желание увеличить количество иностранных студентов в РФ

Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов в РФ до 500 тысяч
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тыс. человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, передает ТАСС.

«Если говорить про задачу в 500 тыс. иностранных обучающихся, на самом деле у нас уже сейчас 422 тыс. иностранных студентов, то есть точно будет 500 [тыс.]», — сказала чиновница.

Как она отметила, Минобрнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в РФ. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется «настоящим мостом» между разными государствами, культурой и экономиками.

3 сентября СМИ со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщили, что число поступивших на бюджетные и платные места в российские вузы в рамках недавно завершившейся приемной кампании превысило 1 млн человек. На программы бакалавриата зачислили более 618 тыс. человек, на специалитет — свыше 171 тыс. человек, на магистратуру — более 189 тыс. человек.

Ранее в РФ назвали сроки перехода на новую модель высшего образования.

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