В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с очагом чумы на границе с Монголией

Роспотребнадзор помогает следить за ситуацией с чумой на границе с Монголией

Роспотребнадзор совместно с монгольскими специалистами ведет непрерывный контроль за природным очагом чумы, расположенным на границе России и Монголии. Об этом ведомство сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

Трансграничный Сайлюгемский природный очаг чумы расположен на приграничной территории России и Монголии. Его общая площадь составляет около 29 тыс. кв. км, 60% этой территории приходится на Монголию.

«Роспотребнадзор в постоянном режиме взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что российские и монгольские специалисты каждый год проводят совместные эпизоотологические обследования очага. В текущем году была подтверждена высокая эпизоотическая активность очага.

Сотрудничество России и Монголии позволяет поддерживать высокую готовность к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические риски и укрепляет биологическую безопасность обеих стран, добавили в надзорном органе.

Ранее одну из европейских стран накрыла чума свиней.