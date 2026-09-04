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Общество

«И в хвост, и в гриву»: в Екатеринбурге учительница уволилась из-за сына мигрантов

ИА Регнум: в Екатеринбурге учительница уволилась после выходок ученика
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Учительница, работавшая в одной из школ Екатеринбурга, ушла из учреждения из-за одного из подопечных. Об этом она рассказала в беседе с ИА Регнум.

Увольнению предшествовал ряд поступков молодого человека, которые он совершал в прошлом учебном году. По словам самой 24-летней Анны, юноша плевал на ноги девочек, называя их проститутками, а недавно пришедших преподавать девушек обещал изнасиловать.

«От него молодые учительницы страдали, он обещал, что и в хвост, и в гриву», – рассказала педагог.

Помимо этого, несовершеннолетний срывал уроки, на каждом перерыве устраивал драки. Анна каждый раз обращалась в администрацию, но каких-либо мер в отношении подростка якобы не приняли.

Последней выходкой, после которой девушка приняла решение уволиться, стал инцидент после урока. На занятии молодой человек вместе с друзьями разбросал бумажки, и педагог попросила убрать. Юноши нехотя это сделали, но спустя пару минут оплевали дверь ее кабинета.

После обращения к завучу школьникам выдали тряпки и заставили стереть все. В процессе Анна подошла к юноше и сказала, что, если «он продолжит себя так вести, его могут депортировать». В ответ он заявил, что это могут сделать только с его родителями.

Вскоре молодого человека отстранили от уроков, но, по словам учительницы, из-за юноши у нее начались проблемы с психикой, поэтому она ушла.

Ранее сообщалось, что учительница потеряла работу из-за оскорблений в адрес учеников и не смогла ее вернуть.

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