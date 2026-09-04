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Общество

В Красноярском крае четыре медведя забрели на участок местной жительницы

В Красноярском крае ликвидировали медведей, пришедших к дому женщины
gigello/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Красноярского края обнаружила четыре медведя прямо на территории своего участка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Епишино. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники ведомства приехали на место вместе с представителем охотобщества. Отмечается, что хищники представляли опасность для людей.

«В целях пресечения дальнейших нападений на жилой сектор медведи были ликвидированы», – сообщается в публикации.

В МВД призвали местных жителей не посещать лес и не гулять по улицам вечером. В случае, если рядом окажутся дикие животные, стоит обращаться в экстренные службы.

По словам биолога Ильи Гомыранова, повышенная активность медведей осенью связана с тем, что им необходимо набрать массу перед спячкой. Поэтому они стараются найти как можно больше пищи.

Эксперт также уверен, что с наступлением осени люди стали чаще ходить в леса за грибами, поэтому количество нападений увеличилось.

Ранее сообщалось о следах нападения медведя на туловищах женщин в Красноярском крае.

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