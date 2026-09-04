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Общество

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

Синоптик Шувалов: москвичей ожидает резкое похолодание
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, жителей Московского региона ждут осенняя сырость и значительное понижение температуры. Об этом в комментарии aif.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, большое количество осадков обусловлено влиянием циклона, похолодание начнется уже в субботу.

«Ближайшие пять дней у нас в Центральном регионе ярко выраженная циклоническая погода. Следовательно, нас ждет большое количество осадков и низкая температура порядка 15°C тепла, которая наступит, начиная с субботы, пятого числа. Это будет старт холодной, осенней погоды в регионе, и она продлится до восьмого числа», — сообщил Шувалов.

Синоптик уточнил, что после этого в регионе произойдет перерыв в похолодании, в середине первой декады сентября произойдет короткий всплеск тепла. Температура воздуха будет составлять +20°C и выше. Однако далее москвичам вновь стоит готовиться к похолоданию и дождям.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что с середины текущей недели в столичном регионе формировать погоду будет северная ложбина с размытым атмосферным фронтом. Ожидается существенное похолодание, пройдут дожди.

Ранее синоптик предсказал бабье лето в Москве.

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