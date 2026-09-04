Мантуров рассказал о восстановительных работах на НПЗ

Восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Он добавил, что также восстановительные работы проводятся с привлечением российских подрядных организаций.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов, которые в настоящее время находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности. В августе производство бензина на фоне атак снижалось, АИ-92 обновил ценовой рекорд, а власти ограничили экспорт топлива. Что сейчас происходит на топливном рынке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак сообщил об улучшении ситуации с бензином в регионах России.