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Общество

На Дальнем Востоке построят хосписы для амурских тигров

На Дальнем Востоке откроют два хосписа для травмированных амурских тигров
Центр «Тигр»

Два хосписа для амурских тигров, которые из-за травм не смогут вернуться в дикую природу или быть переданы в зоопарки, планируют построить на Дальнем Востоке. Об этом сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума .

По его словам, такие объекты необходимы как минимум в Приморском и Хабаровском краях. Хосписы планируют разместить рядом с реабилитационными центрами, чтобы не перевозить животных через всю страну.

Каждый хоспис изначально будет рассчитан на содержание 10 тигров. В дальнейшем помещения при необходимости смогут расширить. В них будут находиться животные, которым требуется особый уход, постоянное наблюдение и регулярные обследования.

Арамилев отметил, что строительство первого объекта в Приморье может начаться уже этой зимой. Специалисты уже подбирают подходящее место и оформляют необходимые документы. Для травмированных животных, которым сложно передвигаться, планируется создавать небольшие вольеры.
После строительства хосписы планируют передать на баланс государства.

До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяка указал на рост популяции тигров в регионе до 550–600 особей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о встрече с тигром во время поездки на Дальний Восток.

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