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Общество

Российский турист утонул в Италии

SHOT: 38-летний турист из России утонул на озере Комо в Италии
Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Турист из России Дмитрий Абраменко утонул на озере Комо в Италии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как говорится в публикации, 38-летний мужчина вместе со своей девушкой отдыхал в местечке под названием Карено на берегу озера. Пара проживала в небольшом прибрежном отеле в Блевио. Абраменко с девушкой решили искупаться. По словам очевидцев, во время плавания он неожиданно начал жестикулировать, пытаясь привлечь к себе внимание. Затем мужчина пропал под водой. Девушка немедленно вызвала экстренную помощь.

Спасатели и водолазы вели поисковые работы несколько часов. В итоге они обнаружили тело Абраменко.

До этого российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах после того, как его унесло в открытый океан. Трагедия произошла на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай. Мужчина зашел в воду, однако сильное отбойное течение начало уносить его в океан. Спасатель пляжа сразу бросился на помощь, но спасти туриста не смог и погиб вместе с ним.

Ранее российский бизнесмен утонул на Пхукете в первый день отпуска.

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