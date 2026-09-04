Spiegel: в ФРГ с 2026 года зарегистрировали 165 случаев предполагаемых диверсий

В Германии с начала 2026 года зарегистрировали 165 случаев предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на совместное расследование WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Данные были получены в результате анализа Федерального управления уголовной полиции Германии, проведенного в конце августа. Больше всего предполагаемых случаев диверсий зафиксировали в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Баварии.

Немецкие власти относят к диверсиям умышленное вмешательство в экономические, научные, военные, охранные или политические процессы. В частности, речь может идти о повреждении линий электропередачи и железнодорожной инфраструктуры, а также поджогах.

Для сравнения, за весь 2025 год немецкие органы безопасности зарегистрировали 320 предполагаемых случаев диверсий.

1 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обвинили Россию в инциденте с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, который произошел в начале августа. Тогда беспилотник со взрывчаткой был найден рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124.

Ранее Германию предупредили о серьезных последствиях антироссийского курса.