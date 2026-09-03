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Общество

Школьник избил мужчину в московском метро и попал на видео

В Москве школьник избил мужчину на станции метро

В Москве 16-летний школьник избил 30-летнего мужчину в метро и попал на видео. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все случилось на станции «Китай-город» на Калужско-Рижской линии. Подросток спровоцировал конфликт с другим пассажиром, а затем напал на него с кулаками. На кадрах с места видно, как юноша хватает мужчину за рюкзак, и тот начинает гнаться за ним. После этого несовершеннолетний избил оппонента, в какой-то момент он повалил противника на пол.

На место потасовки прибыли полицейские, которые задержали школьника. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Школьника отпустили под подписку о невыезде.

До этого подросток вытолкнул юношу из автобуса на остановке и избил его из-за отказа дать сигарету. Несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Иркутской области молодые люди избили 14-летнего подростка из-за длинных волос.

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