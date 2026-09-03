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Общество

«Волонтеры Победы» провели памятные мероприятия 3 сентября по всей России

Российские добровольцы почтили память участников войны с милитаристской Японией
Shutterstock

«Волонтеры Победы» провели памятные, просветительские и патриотические мероприятия по всей России 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Основными форматами стали всероссийский урок «День Победы над милитаристской Японией», международная видеоэкскурсия «Код доступа: Дальневосточная Победа» и всероссийская акция «Лента Дальневосточной Победы». Волонтеры также адресно поздравили ветеранов и участвовали в региональных и местных памятных мероприятиях.

«3 сентября мы вспоминаем не только о завершении Второй мировой войны, но и о подвиге, который совершили наши солдаты и офицеры на Дальнем Востоке. Они прошли тысячи километров, чтобы поставить точку в войне, освободить Китай и Корею, вернуть нашей стране Южный Сахалин и Курильские острова. Это был триумф советского оружия и советского духа. Каждый реализуемый «Волонтерами Победы» формат в этот памятный день – это напоминание о том, какой ценой был завоеван мир на планете», — отметил и.о. исполнительного директора «Волонтеров Победы» Артемий Киселев.

В Запорожской области добровольцы навестили ветеранов Николая Голофаста, Любовь Волчкову и Лидию Ткаченко. В Нижегородской области поздравили 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Кузнецова. В августе 1945 года он участвовал в боях на 1-м Дальневосточном фронте, включая сражения на Большом Хингане и военные действия в Харбине.

В Красноярском крае прошел торжественный митинг. У Мемориала Победы волонтеры раздали муаровые ленты. В Тольятти школьники, представители ветеранских организаций, добровольцы и жители почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку «Наказ ветеранов», Вечному огню и Обелиску Славы.

Видеоэкскурсию «Код доступа: Дальневосточная Победа» показали в Республике Алтай и Башкортостане. В Новгородской, Нижегородской и Воронежской областях для школьников провели всероссийский урок. Памятные мероприятия также прошли в Иркутской, Ставропольской и Орловской областях, Алтайском крае, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.

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