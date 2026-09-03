Мальчика без признаков жизни нашли во дворе дома в Липецкой области

В Липецкой области нашли мальчика без признаков жизни во дворе дома

В Липецкой области во дворе дома обнаружили 13-летнего мальчика без признаков жизни. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 2 сентября во дворе одного из жилых домов в городе Ельце. Ребенок отравился неизвестным веществом и не выжил.

В настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося с мальчиком. Правоохранители проводят допрос очевидцев и устанавливают круг общения ребенка, а также условия его воспитания.

Возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

До этого стражи порядка начали проверку после отравления подростка бензином в Находке. Когда подросток ремонтировал мопед в гараже, он решил слить топливо «дедовским методом» — через шланг. В итоге часть попала в организм. Юношу доставили в больницу спустя 3,5 часа, его состояние оценили как тяжелое и поместили пациента в реанимацию. В связи с токсичным отравлением пострадавшему грозят серьезные осложнения.

Ранее в Уфе дети отравились едой с лекарствами родственника.