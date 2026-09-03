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Общество

Медведь разгромил несколько палисадников и бродил около школы под Красноярском

Под Красноярском агрессивный медведь вышел к школе
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие из-за медведя, вышедшего к людям в поселке Емельяново. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Зверя заметили на одной из улиц в районе средней школы № 2. На глазах у очевидцев медведь пытался напасать на собаку и разгромил несколько палисадников. Прибывший на место наряд ДПС обнаружил хищника, бежавшего по центральной улице поселка, стражам порядка пришлось ликвидировать зверя. Пострадавших нет.

До этого в красноярском поселке Подтесово медведь за день растерзал двух женщин, которые отправились в лес за грибами. Пенсионерок обнаружили в пяти метрах друг от друга, хищник прикопал их на свалке.

Ранее пенсионер из Вологодской области забрался на дерево, спасаясь от медведицы.

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