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Общество

Эксперт рассказала, как правильно научиться медитировать

Психолог Ломтева: медитации на концентрацию лучше всего проводить утром
sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто только начинает учиться медитировать, важно придерживаться ряда правил, чтобы избежать серьезных ошибок. Об этом kp.ru рассказала психолог, преподаватель йоги и йога-нидры Елена Ломтева.

По словам эксперта, медитация не должна начинаться с попытки полностью очистить сознание от мыслей. Вместо этого следует научиться замечать, когда внимание отвлекается, и возвращать его к выбранному объекту.

«Ваша задача — не добиться абсолютного безмыслия, а заметить: «Я отвлекся», и вернуть внимание к выбранному объекту. Например, к дыханию. Потом вы снова отвлечетесь — и снова вернете внимание. Каждое такое возвращение — как повтор упражнения в спортзале», — объяснила преподаватель йоги.

Она подчеркнула, что возникающие во время практики мысли не должны становиться поводом для самокритики. Если человек понял, что снова погрузился в размышления, значит, он уже заметил отвлечение и может решить, продолжать ли развивать эту мысль или вернуться к медитации.

Тем, кто никогда раньше не медитировал, психолог посоветовала начать с аудиозаписи с голосовым сопровождением преподавателя. При этом к выбору специалиста необходимо подходить внимательно. Рекомендуется ориентироваться на специалистов, которые способны объяснить, какую технику они используют и как она работает.

Ломтева отметила важность умения понимать разницу между практиками концентрации и методами глубокого расслабления. В первом случае человек направляет внимание на определенный объект. Это может быть дыхание, телесные ощущения, пламя свечи или движение во время ходьбы. Одним из вариантов расслабляющих практик является йога-нидра, которую выполняют на протяжении 20-40 минут лежа, следуя голосовым инструкциям ведущего. Для концентрационной медитации начинающим достаточно 5-10 минут. Со временем продолжительность занятий можно увеличивать.

Психолог подчеркнула, что медитации на концентрацию удобнее проводить утром, пока сознание еще не перегружено дневными задачами. Расслабляющие практики можно перенести на вторую половину дня или вечер. При этом сразу устанавливать для себя продолжительные занятия не стоит. Если выбранная практика подходит человеку, постепенно увеличить время будет проще.

На время медитации следует устранить возможные источники отвлечения. Смартфон стоит перевести в беззвучный режим, а если в помещении шумно, то можно воспользоваться наушниками. Владельцам домашних животных важно заранее позаботиться о питомце, покормив его и погуляв.

Перед занятием преподаватель также посоветовала выполнять небольшой повторяющийся ритуал. Так, можно приглушать свет, зажигать свечу или аромалампу. Подобные действия со временем могут помочь превратить медитацию в привычку.

Помимо этого к медитации следует с осторожностью относиться во время тяжелых психологических периодов. Эксперт предупредила, что если у человека диагностирована депрессия, тревожное или другое психическое расстройство, практика не должна заменять профессиональную помощь.

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