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Общество

Французские власти заявили, что прошедшее лето стало самым жарким в истории страны

Барбю: прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции
Shutterstock

Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Об этом заявила министр экологического перехода республики Моник Барбю, ее слова передает газета Le Figaro.

«Мы пережили самое жаркое лето за всю историю наблюдений с начала ведения подобной статистики в 1900 году», — сказала глава ведомства.

Барбю отметила, что этот сезон вошел в историю не как «первый в целой серии рекордов», а как период, позволивший понять важность сокращения выбросов парниковых газов.

В конце августа на территории 44 из 96 департаментов континентальной Франции ввели предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности из-за гроз.

До этого сообщалось, что сады Клода Моне во французской коммуне Живерни пострадали из-за аномальной жары.

Сад уже потерял настурции и ряд других растений, однако команда садовников пытается защитить оставшуюся растительность, группируя растения вместе и поливая более уязвимые цветы ночью. Специалисты рассматривают возможность высадки более устойчивых к высоким температурам видов и изменения сроков цветения.

Ранее самая длинная река Франции обмелела до критического уровня.

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