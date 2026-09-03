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Общество

Неизвестное животное за два дня напало на трех человек

В США неизвестный зверь за три дня напал на трех человек
Lebanon Police Department

В американском городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, неизвестное дикое животное за два дня напало как минимум на трех человек, пишет New York Post.

Очевидцы описывали нападавшего как небольшого серого зверя, похожего на лису или куницу. Правоохранители считают, что во всех случаях речь идет об одном и том же животном, однако пока его не удалось поймать и точно определить вид.

Камеры наблюдения зафиксировали один из эпизодов: животное бросилось на двух людей возле грузовика на парковке. Зверь схватил сумку одного из мужчин, а затем начал атаковать его ноги. Пострадавшему пришлось отбиваться, после чего животное спряталось под автомобилем.

Однако главная причина беспокойства людей связана не с самим видом животного, а с его необычным поведением.

«Обычно, когда животное выходит к людям и начинает царапать или кусать их, это может указывать на проблему, например на бешенство», — заявил начальник полиции Лебанона Филип Робертс.

Правоохранители работают вместе с Департаментом охоты и рыболовства Нью-Гэмпшира, пытаясь найти животное и проверить его состояние.

Жителям района рекомендовали не подходить к дикому зверю, не пытаться его поймать или покормить.

Ранее женщине наложили 38 швов после нападения выдры.

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