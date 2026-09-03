СМИ сообщили о возможной утечке данных в одном из вузов Москвы

Утечка персональных данных студентов и преподавателей могла произойти в Московском государственном юридическом университете имени О.Е Кутафина (МГЮА). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», в анонимных каналах и на иных закрытых площадках появилась личная информация студентов и преподавателей МГЮА — их фото, даты рождения и номера телефонов. Почти все опубликованные фотографии сделаны на однотонном белом фоне — такие снимки часто используют для студенческих документов и оформления пропусков», — сказано в посте.

Университет предлагает обучение по специальности в сфере обеспечения национальной безопасности — стоимостью около полумиллиона рублей в год. А также — короткие онлайн-курсы по кибербезопасности и защите персональных данных, отмечает канал.

В учебном заведении на данный момент не комментировали сведения о возможной хакерской атаке.

МГЮА — это один из старейших, крупнейших и наиболее престижных профильных юридических вузов России. Университет был основан в 1931 году как Центральные заочные курсы советского права, долгое время существовал как ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заочный институт), а статус академии и затем университета получил в 1990-х и 2010-х годах.

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