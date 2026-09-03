Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Общество

СМИ сообщили о возможной утечке данных в одном из вузов Москвы

Baza: утечка данных студентов и преподавателей могла произойти в юрвузе МГЮА
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Утечка персональных данных студентов и преподавателей могла произойти в Московском государственном юридическом университете имени О.Е Кутафина (МГЮА). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», в анонимных каналах и на иных закрытых площадках появилась личная информация студентов и преподавателей МГЮА — их фото, даты рождения и номера телефонов. Почти все опубликованные фотографии сделаны на однотонном белом фоне — такие снимки часто используют для студенческих документов и оформления пропусков», — сказано в посте.

Университет предлагает обучение по специальности в сфере обеспечения национальной безопасности — стоимостью около полумиллиона рублей в год. А также — короткие онлайн-курсы по кибербезопасности и защите персональных данных, отмечает канал.

В учебном заведении на данный момент не комментировали сведения о возможной хакерской атаке.

МГЮА — это один из старейших, крупнейших и наиболее престижных профильных юридических вузов России. Университет был основан в 1931 году как Центральные заочные курсы советского права, долгое время существовал как ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заочный институт), а статус академии и затем университета получил в 1990-х и 2010-х годах.

Ранее пророссийские хакеры взяли ответственность за атаку на цифровые сервисы Норвегии.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!