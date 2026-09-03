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Общество

Россиянка обвинила врачей в халатности из-за гибели сына в больнице

В Калининградской области мать обвинила врачей в смерти сына
Ratchat/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области начали проверку по факту смерти малолетнего ребенка в больнице, сообщает информационный центр СК России.

В июле мальчика госпитализировали в одно из медицинских учреждений региона. Из-за заболевания он нуждался в постоянном уходе и регулярном наблюдении.

Однако, по словам матери, дежурный медперсонал недостаточно контролировал состояние ее сына. Через несколько дней ребенок скончался в больнице. Женщина обратилась в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте», заявив о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Дмитрию Жирнову представить доклады о предварительных и итоговых результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Феодосии женщина подала в суд на врачей, покалечивших ее новорожденную дочь.

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