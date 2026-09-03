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Общество

Пользователи iPhone снова смогут скачать приложение СберKids

В AppStore вернули приложение СберKids
Shutterstock

В AppStore вновь стало доступно приложение СберKids под названием SpeakaBoo, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке рекомендуют установить приложение, пока оно доступно в магазине.

Приложение СберKids разработано для детей от 6 до 14 лет. Оно объединяет финансовые инструменты и образовательные материалы. Также в приложении ребенок может следить за балансом детской «СберКарты», оплачивать покупки и получать бонусы.

В Сбере отметили, что также с 1 сентября ассистент на базе GigaChat СберКот научился помогать школьникам с домашними заданиями по математике с 1 по 6 класс. Цифровой помощник может объяснить логику, научиться разбираться в материале и задать уточняющие вопросы.

«Теперь дети могут не только управлять карманными деньгами и узнавать больше о финансах и безопасности, но и обращаться к СберКоту, чтобы начать лучше разбираться в математике», — рассказал начальник управления СберKids Сбера Кирилл Бессонов.

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