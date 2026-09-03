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Общество

На Кипре после крушения судна задержали трех азербайджанцев

Report: трех азербайджанцев задержали по делу о крушении парома у Кипра
Reuters TV/Reuters

В рамках расследования крушения судна у побережья города Кирения (Гирне) на севере Кипра задержаны три гражданина Азербайджана. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.

По данным журналистов, в числе задержанных житель Хачмазского района Азербайджана Валех Гумбатов и уроженец Тертерского района республики Рашад Ибрагимов, который в насттоящее время проживает в Баку. Личность еще одного гражданина Азербайджана уточняется.

30 августа паром Filo Jet вышел из порта Кирении на севере Кипра и направился в турецкий Ташуджу. Вскоре после отплытия экипаж заметил, что в носовую часть судна начала поступать вода. Капитан хотел вернуться в порт, но не успел — судно перевернулось и начало тонуть.

Капитан и моряки парома Filo Jet покинули судно первыми, оставив пассажиров спасаться самостоятельно. СМИ сообщили, что несколько членов экипажа уже задержаны в Турции и Северном Кипре. Подробности катастрофы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в посольстве раскрыли, сколько россиян было на борту затонувшего у Кипра парома.

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