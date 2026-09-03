Росавиация не получила уведомлений от ИКАО после угроз Украины

Ядров: Росавиация не получала уведомлений от ИКАО после угроз Украины о полетах

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что после призывов Украины закрыть небо России Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) не получало уведомлений от Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ядрова, в Росавиации видели, что от ИКАО был комментарий по данному вопросу, однако официальных контактов не было. Глава Росавиации отметил, что все зарубежные авиакомпании продолжают летать в Россию и не планируют прекращать полеты.

2 сентября министр инфраструктуры Украины Николай Калашник призвал генсека ИКАО Хуана Карлоса Салазара Гомеса полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией.

3 сентября Международная организация гражданской авиации предупредила о росте риска поражения гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и призвала государства усилить меры их защиты. Заявление сделано на фоне обращения Украины, которая предложила организации содействовать прекращению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве России. При этом сама ИКАО не упомянула ни Россию, ни Украину и не призвала закрыть российское воздушное пространство.

Ранее в Европе назвали «государственным терроризмом» угрозы Зеленского авиакомпаниям.