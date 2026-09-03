Россиян призвали подготовиться к пику заболеваемости гриппом

Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил в беседе с НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости, никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил Викулов.

«В России есть референс-центр по гриппу, который в непрерывном режиме мониторит все циркулирующие респираторные вирусы, включая грипп», — добавил вирусолог.

По его словам, всего российские врачи применяют 13 разных вакцин от гриппа. Если охват прививочной кампании достаточно высок, то удается сформировать популяционный иммунитет, заключил специалист.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Россию из Южного полушария могут прийти новые штаммы гонконгского и свиного гриппа. Такие риски есть на фоне того, что летом на американском, южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа A(H3N2), а в азиатской части мира, в южном полушарии, наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, гриппа A(H1N1). В РФ, по словам Поповой, могут прийти оба варианта гриппа, причем в виде новых штаммов, к которым, скорее всего, у россиян нет иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила об обновлении трех компонентов вакцины от гриппа.