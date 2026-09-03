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Общество

Отец не увидел за машиной полуторагодовалую дочь и переехал ее

Во Франции мужчина сбил маленькую дочь, пытаясь припарковать семейный автомобиль
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции 17-месячная девочка оказалась под колесами внедорожника, которым управлял ее отец, и не выжила, сообщает France Info.

Инцидент произошел утром 2 сентября на территории кемпинга Capfun в коммуне Гростенкен на северо-востоке страны. По предварительным данным, 45-летний мужчина совершал разворот на парковке, чтобы переставить автомобиль ближе к новому месту проживания.

Жертва и трое ее старших братьев стояли в стороне, но неожиданно подошли к машине. Девочка попала в зону движения автомобиля, и избежать столкновения не удалось. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

Как сообщается, супруги и четверо их детей приехали на отдых из Штутгарта. Анализы отца семейства на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Ведется расследование. Для оказания помощи родственникам на месте развернули психологическую службу.

Ранее в Пермском крае младенец попал под колеса машины матери и не выжил.

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