Отец не увидел за машиной полуторагодовалую дочь и переехал ее

Во Франции 17-месячная девочка оказалась под колесами внедорожника, которым управлял ее отец, и не выжила, сообщает France Info.

Инцидент произошел утром 2 сентября на территории кемпинга Capfun в коммуне Гростенкен на северо-востоке страны. По предварительным данным, 45-летний мужчина совершал разворот на парковке, чтобы переставить автомобиль ближе к новому месту проживания.

Жертва и трое ее старших братьев стояли в стороне, но неожиданно подошли к машине. Девочка попала в зону движения автомобиля, и избежать столкновения не удалось. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.

Как сообщается, супруги и четверо их детей приехали на отдых из Штутгарта. Анализы отца семейства на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Ведется расследование. Для оказания помощи родственникам на месте развернули психологическую службу.

Ранее в Пермском крае младенец попал под колеса машины матери и не выжил.