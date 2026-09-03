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Общество

В Ленобласти мужчина избил знакомого и сбросил в ремонтную яму

В Ленобласти мужчина расправился со знакомым и бросил его в яму
РИА Новости

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали 36-летнего мужчину, которого обвиняют в расправе над знакомым, сообщили в пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошнл в ночь на 1 сентября в деревне Большие Колпаны. По версии следствия, мужчины поссорились, когда обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта он не менее пяти раз ударил знакомого руками и ногами, после чего перенес его к ремонтной яме и сбросил вниз. Пострадавший получил тяжелые травмы и не выжил.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчине предъявили обвинение, свою причастность к произошедшему он не отрицает. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Сахалине туристы расправились с мужчиной из-за испорченной палатки.

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