Путин раскритиковал «выдавливание» школьников после девятого класса

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя насильно «выдавливать» школьников после девятого класса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно, это нельзя делать как-то насильно, выдавливать. Нужно условия создавать», — сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2026.

Президент отметил необходимость деликатно формировать у школьников интерес к рабочим профессиям.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что непрохождение школьником вступительных испытаний в профильный 10-й класс может стать основанием для прекращения его обучения.

В конце августа Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс на основании того, что образовательное учреждение предлагает только профильное обучение. В суде подчеркнули, что в России обязательным является не только основное общее образование, включающее 9 классов, но и среднее общее образование, которое охватывает 10-й и 11-й классы.

Ранее в Перми родители запретили сыну сдать ОГЭ и получить паспорт.