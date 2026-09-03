В Роскачестве напомнили об обязанности школы предоставлять спецпитание детям

По закону школа обязана обеспечить всех учащихся качественным питанием с учетом состояния их здоровья. Если ребенок нуждается в лечебном и диетическом рационе из-за диабета или другого заболевания, то учебное заведение должно предоставить ему особые блюда в соответствии с требованиями, указанными в медицинском заключении, напомнил в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Отдельное меню для ребенка составляется диетологом на основе диагноза и рекомендаций врача, пояснил эксперт.

«Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с утвержденными индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в школе», — добавил он.

Для предоставления особого питания родители должны подать заявление на имя директора школы с просьбой организовать индивидуальное питание для ребенка и приложить к нему медицинские заключения, включая диагноз врача, его рекомендации по составлению рациона, а также список запрещенных и допустимых продуктов.

После этого медработники, администрация школы и ответственные за питание лица решают вопрос о составлении индивидуального меню. Поздняков также напомнил, что правилами разрешается организация питания ребенка домашней едой, принесенной родителями, но школа как минимум обязана обеспечить для этого все условия – предоставить место для приема пищи, холодильник для хранения блюд, микроволновую печь для разогрева.

До этого гендиректор НИИ Функционального питания Юлия Малеванная заявила «Газете.Ru», что оптимизация школьного питания за счет замены натуральных продуктов на дешевые субстраты — это финансовая мина замедленного действия, которая ударит по здоровью нации через 15 лет. Она пояснила, что сегодня поставщики часто ищут лазейки и, например, заменяют говядину на текстурированный соевый белок или смесь с куриной шкуркой. В документах будет написано «белок — норма», а по факту ребенок недополучит гемовое железо, критически важное для кроветворения.

Также сливочное масло по норме положено 20–30 г в день, но его регулярно заменяют на фальсификат или спреды. Все это впоследствии грозит проблемами со здоровьем во взрослой жизни, предупредила эксперт.

Ранее врач объяснила, как должен измениться рацион ребенка с началом учебного года.