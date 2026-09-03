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Общество

В Подмосковье беспилотники попали в жилые дома

Воробьев: в Кубинке и Павловском Посаде беспилотники попали в жилые дома
Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

В Кубинке и Павловском Посаде в Московской области беспилотные летательные аппараты попали в жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Кубинке в результате попадания дрона в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе случился пожар на восьмом и девятом этажах, а также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома были эвакуированы десять человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный дом. Возгорания нет, в восьми квартирах выбило окна. Была проведена эвакуация жильцов.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково дрон попал на территорию завода, произошло возгорание.

Всего, как указал Воробьев, за минувшую ночь в Московской области были уничтожены 56 беспилотных летательных аппаратов.

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников, которые летели на Москву.

Ранее генпрокурор России предложил меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от БПЛА.

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