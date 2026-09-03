В Подмосковье беспилотники попали в жилые дома

Воробьев: в Кубинке и Павловском Посаде беспилотники попали в жилые дома

В Кубинке и Павловском Посаде в Московской области беспилотные летательные аппараты попали в жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Кубинке в результате попадания дрона в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе случился пожар на восьмом и девятом этажах, а также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома были эвакуированы десять человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный дом. Возгорания нет, в восьми квартирах выбило окна. Была проведена эвакуация жильцов.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково дрон попал на территорию завода, произошло возгорание.

Всего, как указал Воробьев, за минувшую ночь в Московской области были уничтожены 56 беспилотных летательных аппаратов.

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников, которые летели на Москву.

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