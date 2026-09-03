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Общество

Председатель Соцфонда рассказал о структурной трансформации организации

Чирков: Соцфонд в будущем может взять на себя все соцвыплаты
Пенсионный Фонд РФ

Соцфонд после завершения структурной трансформации может взять на себя все социальные выплаты, в том числе и региональные. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

По его словам, Соцфонд осуществляет все федеральные соцвыплаты, кроме того, ранее от субъектов фонду были переданы еще 72 меры соцподдержки.

Чирков добавил, что уже был принят закон, по которому субъекты РФ смогут передавать фонду и администрирование отдельных выплат. Проект начнет действовать в 2027 году, Соцфонд планирует обсудить с регионами, какие функции они готовы передать.

До этого Чирков рассказал, что государственная страховая пенсия в России выплачивается на протяжении всей жизни человека и не имеет максимального возрастного ограничения. Глава СФР напомнил, что российская пенсионная система основана на принципе солидарности: страховые взносы, поступающие сегодня, направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее гражданам РФ объяснили, как получать российскую пенсию за границей.

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