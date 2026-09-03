Стало известно количество поступивших в российские вузы в 2026 году

Число поступивших на бюджетные и платные места в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года уже превысило миллион человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и науки России.

В ведомстве отметили, что программы бакалавриата зачислены свыше 618 тысяч человек, на специалитет - свыше 171 тысячи человек, на магистратуру - более 189 тысяч человек.

Также в рамках пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который проводят в 17 российских вузах, на программы базового высшего образования поступили свыше 44 тысяч человек, а на специализированное высшее образование - более 13 тысяч.

До этого сообщалось, что большинство россиян (62%) считают несправедливой ситуацию, когда выпускник с высокими баллам ЕГЭ не попадает на бюджетное место в желаемый вуз.

Ранее на первокурсников обрушили новую мошенническую схему.