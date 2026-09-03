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Общество

Раскрыто состояние похищенной в Мексике россиянки после возвращения в Россию

«КП»: похищенная в Мексике россиянка вернулась к семье в тяжелом состоянии
Telegram-канал «Mash на Мойке»

Похищенная в Мексике россиянка вернулась в РФ в тяжелом состоянии. Об этом kp.ru рассказала ее мать Марина Романова.

Она отметила, что теперь ее приемной дочери предстоит восстанавливать здоровье, документы, а также заново привыкать к семье.

Романова добавила, что ее дочь 19 июня, в день, когда ей исполнилось 18 лет, ее освободили из-под опеки, но вместо того, чтобы передать девушку в семью, устроили на работу и нашли жилье.

Женщина добавила, что сейчас девушка принимает по шесть таблеток в день, ее температура падает до 35°C, пульс едва прощупывается. Сейчас она снижает дозировку и вместе с родными выясняет, было ли лечение оправданным.

В апреле российский МИД вызвал посла Мексики Эдуардо Вильегаса в связи с происходящим с дочерью Романовой.

По данным Telegram-канала Mash, 17-летнюю россиянку Кристину Романову похитили в Мексике и уже 2,5 года удерживали в рабстве. Утверждается, что девочку увезли из школы на глазах у ее матери, выпускницы петербургской консерватории и пианистки. Женщина видела, как неизвестные силой усадили дочь в микроавтобус с надписью DIFEM и куда-то увезли.

Ранее женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве.

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