Раскрыто состояние похищенной в Мексике россиянки после возвращения в Россию

Похищенная в Мексике россиянка вернулась в РФ в тяжелом состоянии. Об этом kp.ru рассказала ее мать Марина Романова.
Она отметила, что теперь ее приемной дочери предстоит восстанавливать здоровье, документы, а также заново привыкать к семье.
Романова добавила, что ее дочь 19 июня, в день, когда ей исполнилось 18 лет, ее освободили из-под опеки, но вместо того, чтобы передать девушку в семью, устроили на работу и нашли жилье.
Женщина добавила, что сейчас девушка принимает по шесть таблеток в день, ее температура падает до 35°C, пульс едва прощупывается. Сейчас она снижает дозировку и вместе с родными выясняет, было ли лечение оправданным.
В апреле российский МИД вызвал посла Мексики Эдуардо Вильегаса в связи с происходящим с дочерью Романовой.
По данным Telegram-канала Mash, 17-летнюю россиянку Кристину Романову похитили в Мексике и уже 2,5 года удерживали в рабстве. Утверждается, что девочку увезли из школы на глазах у ее матери, выпускницы петербургской консерватории и пианистки. Женщина видела, как неизвестные силой усадили дочь в микроавтобус с надписью DIFEM и куда-то увезли.
Ранее женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве.