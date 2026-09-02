Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Общество

Попытка смастерить вольер собаке обернулась для россиянина реанимацией

Под Ростовом-на-Дону мужчина устроил пожар, пытаясь смастерить вольер собаке
МЧС России

В Ростовской области 49-летний мужчина устроил пожар, пытаясь смастерить вольер, и оказался в реанимации. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Все случилось в хуторе Дружный, когда мужчина решил сделать собаке вольер. Он взял сварочный аппарат, начал варить, и от искр вспыхнули лежавшие рядом стройматериалы. Хозяин решил тушить огонь сам — он выгнал с территории трактор и машину, а затем отправился на борьбу с пламенем. Сотрудников экстренных служб на место вызвали соседи.

В результате мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в медицинское учреждение и поместили в реанимацию.

Пожар успел охватить площадь в 100 квадратных метров — его потушили восемь пожарных с тремя единицами техники. На участке сгорели навес и хозяйственная постройка.

Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Специалисты напомнили, что перед сваркой нужно проверить исправность аппарата, очистить рабочую зону от горючих материалов, а также подготовить огнетушитель. Работу необходимо проводить в защитной одежде и не допускать попадания искр или раскаленного металла на легко воспламеняющиеся поверхности.

Ранее ростовская школьница не хотела делать уроки, подожгла учебник и устроила пожар в квартире.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!