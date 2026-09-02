Попытка смастерить вольер собаке обернулась для россиянина реанимацией

В Ростовской области 49-летний мужчина устроил пожар, пытаясь смастерить вольер, и оказался в реанимации. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Все случилось в хуторе Дружный, когда мужчина решил сделать собаке вольер. Он взял сварочный аппарат, начал варить, и от искр вспыхнули лежавшие рядом стройматериалы. Хозяин решил тушить огонь сам — он выгнал с территории трактор и машину, а затем отправился на борьбу с пламенем. Сотрудников экстренных служб на место вызвали соседи.

В результате мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в медицинское учреждение и поместили в реанимацию.

Пожар успел охватить площадь в 100 квадратных метров — его потушили восемь пожарных с тремя единицами техники. На участке сгорели навес и хозяйственная постройка.

Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Специалисты напомнили, что перед сваркой нужно проверить исправность аппарата, очистить рабочую зону от горючих материалов, а также подготовить огнетушитель. Работу необходимо проводить в защитной одежде и не допускать попадания искр или раскаленного металла на легко воспламеняющиеся поверхности.

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