В Петербурге девушка по указу «спецслужб» распилила два сейфа в чужом доме

В Петербурге девушка вскрыла два сейфа в чужом доме и сдалась полиции

В Петербурге девушка, действуя по инструкции мошенников вскрыла два сейфа в частном доме и вынесла оттуда золото на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел вечером 1 сентября в двухэтажном доме на улице Кольцова. Неизвестные повредили окно и проникли внутрь, где с помощью болгарки распилили два сейфа, оружейный и офисный, из которого пропали золотые украшения.

В тот же день в отдел полиции Невского района пришла 24-летняя девушка и сдала похищенное. Она призналась, что выполняла указания неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб. В отношении петербурженки составлен протокол за мелкое хулиганство.

До этого в Сочи 69-летняя врач-педиатр поверила в доставку «подарка» от дочери, продала квартиру и лишилась всех накоплений. Один из курьеров задержан, им оказался 51-летний житель Кировской области, он прятал деньги в лесу под Сочи. Общий ущерб составил 93 млн рублей.

Ранее россиянка подтвердила доставку посылки и лишилась 16 млн рублей.