Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

В Петербурге девушка по указу «спецслужб» распилила два сейфа в чужом доме

В Петербурге девушка вскрыла два сейфа в чужом доме и сдалась полиции
Shutterstock

В Петербурге девушка, действуя по инструкции мошенников вскрыла два сейфа в частном доме и вынесла оттуда золото на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел вечером 1 сентября в двухэтажном доме на улице Кольцова. Неизвестные повредили окно и проникли внутрь, где с помощью болгарки распилили два сейфа, оружейный и офисный, из которого пропали золотые украшения.

В тот же день в отдел полиции Невского района пришла 24-летняя девушка и сдала похищенное. Она призналась, что выполняла указания неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб. В отношении петербурженки составлен протокол за мелкое хулиганство.

До этого в Сочи 69-летняя врач-педиатр поверила в доставку «подарка» от дочери, продала квартиру и лишилась всех накоплений. Один из курьеров задержан, им оказался 51-летний житель Кировской области, он прятал деньги в лесу под Сочи. Общий ущерб составил 93 млн рублей.

Ранее россиянка подтвердила доставку посылки и лишилась 16 млн рублей.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!