Мигрант затащил женщину в кусты и изнасиловал в московском парке

В Москве 40-летний иностранец напал на женщину в парке и изнасиловал ее. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел поздним вечером 29 августа в парке «Долина реки Лихоборки». Мужчина подкараулил одинокую прохожую и напал на нее. Злоумышленник затащил женщину в кусты, где изнасиловал.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в центре Москвы мужчина напал на девушку в баре, пока никто не видел, и изнасиловал ее, а также совершил в отношении пострадавшей иные действия сексуального характера. После случившегося она сразу же обратилась в правоохранительные органы за помощью. По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего уроженца Орловской области. Мужчине предъявлено обвинение в преступлении.

Также в Москве до этого произошел другой инцидент. Мужчина поссорился со своей бывшей любовницей-преподавателем — они расстались незадолго до этого. В ходе конфликта он схватил женщину за волосы, пригрозил предметом, похожим на пистолет, и изнасиловал ее.

Ранее мигрант увидел пьяную школьницу на Урале и изнасиловал ее в заброшке.