Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 9,7 млн рублей из-за «перевода» ВСУ

В Петербурге задержан курьер мошенников, забравший у 90-летней пенсионерки почти 10 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Неизвестные связались с пенсионеркой в начале августа и сообщили, что с ее счета якобы перевели деньги на финансирование ВСУ, теперь проводится проверка. Мошенник убедил женщину передать курьеру все имеющиеся у пожилой женщины накопления.

Запуганная женщина выполнила инструкции аферистов. Поняв, что ее обманули, петербурженка обратилась в правоохранительные органы. Позднее полицейские у дома на Варшавской улице задержали за хулиганство 40-летнего безработного петербуржца, в ходе разбирательства вскрылось и мошенничество. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Челябинске студент отдал мошенникам сейф с деньгами и золотыми украшениями. Оперативникам удалось задержать 22-летнюю девушку, выполнявшую роль курьера, и вернуть семье сейф и его содержимое.

Ранее россиянка лишилась 18,5 млн рублей, пытаясь вступить в домовой чат.