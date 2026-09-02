Росстат назвал уровень безработицы в РФ в июле

Росстат: уровень безработицы в России в июле 2026 года составил 2,3%

Уровень безработицы в июле 2026 года в России составил 2,3%, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2026 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в сообщении.

В июне уровень безработицы в России в июне 2026 года составил 2,2%.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на «уже привычной» гражданам РФ низкой отметке.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне.

Ранее Росстат сообщил о росте средней зарплаты россиян в мае.