Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

Cобака, отказывающаяся покидать руины дома после наводнения в Непале, растрогала соцсети

Собака из Непала отказывается покидать руины дома после наводнения
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Cобака, которая отказывается покидать руины дома после наводнения в Непале, растрогала соцсети, пишет Independent.

В Непале пес уже несколько дней остается среди руин в городе Тришули-Базар после разрушительного наводнения. Спасатели предполагают, что животное потеряло дом и теперь ждет хозяев на месте, где раньше находился его двор.

Собака с ошейником почти не обращает внимания на людей и тяжелую технику, разбирающую завалы. По словам волонтеров, животное постоянно возвращается к месту, где находился вход в один из четырех смытых водой домов, и практически не покидает границы бывшего участка.

Спасатели пытались увести животное, предлагали ему печенье и подзывали разными кличками, однако пес почти не реагировал. Даже шум экскаваторов не заставил его уйти. Иногда он поднимает голову, когда рядом появляются люди или машины, а затем снова возвращается на прежнее место.

Установить владельцев животного пока не удалось. Неизвестно и то, в каком именно из разрушенных домов оно жило. Волонтеры решили больше не пытаться насильно уводить пса и теперь регулярно оставляют рядом с ним еду и воду. Есть он начинает преимущественно тогда, когда вокруг становится тихо.

Местные жители рассказали, что во время наводнения большинство собак убежали на возвышенности, тогда как этот пес остался возле разрушенных домов. Поведение пса растрогало пользователей соцсетей, которые надеются, что питомец вскоре обретет новый дом.

Ранее власти Непала назвали причину страшного наводнения.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!