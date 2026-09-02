Cобака, отказывающаяся покидать руины дома после наводнения в Непале, растрогала соцсети

Cобака, которая отказывается покидать руины дома после наводнения в Непале, растрогала соцсети, пишет Independent.

В Непале пес уже несколько дней остается среди руин в городе Тришули-Базар после разрушительного наводнения. Спасатели предполагают, что животное потеряло дом и теперь ждет хозяев на месте, где раньше находился его двор.

Собака с ошейником почти не обращает внимания на людей и тяжелую технику, разбирающую завалы. По словам волонтеров, животное постоянно возвращается к месту, где находился вход в один из четырех смытых водой домов, и практически не покидает границы бывшего участка.

Спасатели пытались увести животное, предлагали ему печенье и подзывали разными кличками, однако пес почти не реагировал. Даже шум экскаваторов не заставил его уйти. Иногда он поднимает голову, когда рядом появляются люди или машины, а затем снова возвращается на прежнее место.

Установить владельцев животного пока не удалось. Неизвестно и то, в каком именно из разрушенных домов оно жило. Волонтеры решили больше не пытаться насильно уводить пса и теперь регулярно оставляют рядом с ним еду и воду. Есть он начинает преимущественно тогда, когда вокруг становится тихо.

Местные жители рассказали, что во время наводнения большинство собак убежали на возвышенности, тогда как этот пес остался возле разрушенных домов. Поведение пса растрогало пользователей соцсетей, которые надеются, что питомец вскоре обретет новый дом.

Ранее власти Непала назвали причину страшного наводнения.