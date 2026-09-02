Дело завели после того, как компания школьниц избила девочку в Махачкале

В Махачкале в отношении школьниц, избивших девочку, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Дагестану.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Отмечается, что избиение произошло на футбольном поле, расположенном на территории одной из городских школ. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также роль каждой из участниц нападения.

Инцидент произошел 27 августа в микрорайоне Редукторный и частично попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, как толпа школьниц окружила девочку с коляской — в ней находилась младшая сестра пострадавшей. Агрессорши стали бить жертву по лицу и хватать ее за руки. Позже ее повалили на землю и стали избивать уже там, а в какой-то момент обидчицы налетели на нее толпой. Предварительно, в результате у девочки оказалась сломана нога — подробной информации о ее состоянии не поступало. Причиной нападения могло стать то, что пострадавшая якобы «выпендривалась».

Ранее толпа уфимских подростков в балаклавах избила 13-летнего мальчика за комментарий.