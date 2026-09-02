Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

Дело завели после того, как компания школьниц избила девочку в Махачкале

В Махачкале завели дело после избиения девочки компанией школьниц
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Махачкале в отношении школьниц, избивших девочку, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Дагестану.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Отмечается, что избиение произошло на футбольном поле, расположенном на территории одной из городских школ. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также роль каждой из участниц нападения.

Инцидент произошел 27 августа в микрорайоне Редукторный и частично попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, как толпа школьниц окружила девочку с коляской — в ней находилась младшая сестра пострадавшей. Агрессорши стали бить жертву по лицу и хватать ее за руки. Позже ее повалили на землю и стали избивать уже там, а в какой-то момент обидчицы налетели на нее толпой. Предварительно, в результате у девочки оказалась сломана нога — подробной информации о ее состоянии не поступало. Причиной нападения могло стать то, что пострадавшая якобы «выпендривалась».

Ранее толпа уфимских подростков в балаклавах избила 13-летнего мальчика за комментарий.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!